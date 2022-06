Barroso prorroga investigação contra senador flagrado com dinheiro na cueca

Apoie o 247

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra o senador Chico Rodrigues (União Brasil-RR), investigado por suposto envolvimento em um esquema de desvios de recursos destinados ao combate da Covid em Roraima. Na decisão, publicada nesta segunda-feira, 20, Barroso também renovou o interrogatório do senador.

No dia da operação da Polícia Federal contra os investigados no caso, em outubro de 2020, foram apreendidos R$ 33 mil na cueca do senador. Após o flagrante, Rodrigues foi afastado do mandato no Senado por 121 dias, tendo retomado as atividades em 2021.

No inquérito, Rodrigues foi apontado como um “gestor paralelo” da Secretaria Estadual de Saúde. A defesa do parlamentar já pediu algumas vezes o arquivamento, mas o Ministério Público Federal manifestou-se pelo aprofundamento de alguns pontos da investigação, como a aquisição de kits de teste rápido para detecção da Covid. (Com informações da CNN Brasil).

