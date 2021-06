Barroso rejeita pela quinta vez plano do governo federal de combate à Covid-19 em comunidades indígenas

O ministro do STF manteve a versão anterior do plano e determinou que a planilha de monitoramento seja entrega seguindo os moldes determinados na ação edit

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso rejeitou pela quinta vez o plano do governo Bolsonaro de combate à Covid-19 em comunidades indígenas.

Na decisão, Barroso afirmou que "certamente por engano" documentos não relacionados ao tema foram anexados na nova versão do plano. O ministro também rejeitou o plano de monitoramento das ações do governo, que, segundo ele, estava desalinhado com a versão homologada pelo tribunal.

Barroso manteve a versão anterior do plano e determinou que a planilha de monitoramento seja entrega seguindo os moldes determinados na ação. (Com informações do Globo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.