Barroso vai cobrar do Telegram cooperação no combate à desinformação no Brasil

Presidente do TSE disse que o diálogo com provedores de aplicativos de internet tem sido importante para coibir a disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), requisitou nesta quinta-feira (16) uma reunião com o diretor executivo do aplicativo de mensagens Telegram, Pavel Durov, para tratar de uma possível cooperação no combate à desinformação no Brasil, revela Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles .

De acordo com Barroso, o aplicativo de mensagens tem apresentado crescimento rápido no Brasil e, por este motivo, tem sido usado por redes de disseminação de notícias falsas sobre o processo eleitoral sem qualquer restrição por parte dos desenvolvedores.

No ofício encaminhado ao executivo do Telegram, Barroso disse que o TSE tem a função de organizar e conduzir as eleições no Brasil e que o diálogo com provedores de aplicativos de internet tem sido importante para coibir a disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral.

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (17), durante o discurso de encerramento dos trabalhos do TSE , Barroso disse que “espera que não haja novos esforços para descredibilizar a urna eletrônica”.

"Espero que não haja novos esforços para descredibilizar o sistema que tem assegurado a credibilidade da democracia brasileira", disse ele, após falar que a eventual adoção do voto impresso é "página virada".

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE