Baseado em pesquisas, PT redireciona atuação de Alckmin na campanha de Lula

247 - A partir de pesquisas qualitativas que buscaram mapear as regiões cujo eleitorado possui preferência por políticos com perfil de "gestores", o PT determinou que a atuação de Geraldo Alckmin (PSB) na campanha presidencial de Lula (PT) será mais presente no Sul, Sudeste e nas partes do Centro-Oeste onde há prevalência do agronegócio. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Tal estratégia tende a aumentar a separação das agendas do presidenciável petista e seu vice. No final de agosto, Lula viajará para Manaus, mas é possível que Alckmin fique em São Paulo para percorrer o interior ao lado de Fernando Haddad, candidato ao governo do estado. Na visão do partido, a presença de Alckmin pode impulsionar ainda mais as chances de Haddad na corrida ao Palácio dos Bandeirantes.

Ainda de acordo com a coluna do Guilherme Amado, o ex-governador de São Paulo vem ocupando boa parte de seu tempo com contatos telefônicos com prefeitos de cidades do estado, além de empresários, representantes do setor financeiro, do agronegócio e da área da saúde.

