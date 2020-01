'Basta de Bolsonaro' é o grito que deve dominar as ruas em 2020 de acordo com movimentos sociais

O clima político esquenta para 2020. O movimento Passe Livre já anunciou protestos para o dia 7 de janeiro em São Paulo, repetindo o estopim das jornadas de 2013. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo também irão às ruas em 2020 com o mote "Basta de Bolsonaro" edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "Movimentos sociais ligados à esquerda programam uma agenda de mobilizações contra o governo em 2020 mais forte do que a de 2019. No balanço de fim de ano, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo definiram um calendário de atos com o mote “Basta de Bolsonaro”.

A matéria ainda acrescdenta que "o primeiro deles será em 31 de março, quando o golpe militar de 1964 completará 56 anos. A ideia é reforçar a defesa da democracia e o discurso de que a agenda econômica do governo prejudica os mais pobres."