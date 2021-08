"Batem muito sem motivo", diz ex-mulher de Bolsonaro sobre investigações da rachadinha

"Prefiro não comentar. Mas batem muito sem motivo. Coitadinha da minha irmã. Tenho pena dela. Ela está sofrendo com esses ataques todos", diz Ana Cristina Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro sobre as gravações em que sua irmã indica um envolvimento direto de Bolsonaro no esquema de rachadinhas edit

247 - A advogada Ana Cristina Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro e mãe do filho "04" Jair Renan, falou pela primeira vez publicamente sobre as gravações reveladas pela jornalista Juliana Dal Piva, em que sua irmã Andrea Siqueira Valle, indica um envolvimento direto Bolsoanro em um esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que ele era deputado federal.

"É uma situação complicadíssima. São meus irmãos", afirmou ela, em entrevista para a revista Veja. Sobre o conteúdo dos áudios, a advogada disse que gostaria de ser "deixada em paz".

"Prefiro não comentar. Mas batem muito sem motivo. Coitadinha da minha irmã. Tenho pena dela. Ela está sofrendo com esses ataques todos. Menina humilde que não tem muito estudo, que corre atrás e batalha, cria uma filha. Atacaram meu pai com 78 anos, minha mãe com 77. Como meus pais ficam? Não pensam no ser humano. Minha mãe liga chorando. É sofrimento demais, você não tem ideia", disse Ana Cristina, sobre o fato de diversos parentes dela serem investigados pelo (MP-RJ) Ministério Público do Rio.

Nos áudios, a ex-cunhada de Bolsonaro afirma que ele demitiu o irmão dela em 2007 porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário como assessor.

"O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'", disse.

Nsta sexta (27), a jornalistal Juliana Dal Piva revelou que Jair Renan Bolsonaro, o filho '04' de Jair Bolsonaro, e a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do presidente, são desde junho deste ano os mais novos moradores de uma casa no Lago Sul de Brasília. O imóvel, avaliado em R$ 3,2 milhões, fica a quatro minutos da ponte JK, uma das áreas mais nobres e valorizadas da capital.

