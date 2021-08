Bebê e 80 trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em garimpo ilegal no Pará

A operação do MPT foi realizada em Ourilândia do Norte (PA) edit

247 - 80 trabalhadores em Ourilândia do Norte (PA) foram resgatados em condições análogas à escravidão por uma operação do Ministério Público do Trabalho (MPT). A ação aconteceu entre 22 de julho e 7 de agosto em garimpos ilegais no sudeste do Pará, e verificou a presença de bebês em situação insalubre.

Os trabalhadores não informaram os nomes dos proprietários dos garimpos. Eles eram mantidos em alojamentos improvisados, sem acesso à água potável, banheiro ou alimentação adequada. Eram submetidos a jornadas de trabalho desgastantes, sem qualquer proteção física ou contrato trabalhista.

De acordo com o MPT, uma criança de um ano e sete meses e três adolescentes, filhos de uma cozinheira, foram resgatados.

"Por se tratar de garimpos ilegais, tivemos dificuldade de identificar os empregadores, mas as investigações seguem junto à Delegacia da Polícia Federal de Redenção", informou a procuradora Edelamare Melo.

A maioria dos trabalhadores é do Maranhão e de cidades da região. Eles receberão apoio para retornarem aos seus locais de origem.

"O êxodo de trabalhadores do Maranhão para o Pará, em busca de dinheiro rápido e, na concepção deles, mais fácil, está ocorrendo por conta do desemprego em larga escala de lavradores que não encontram trabalho na sua atividade, em razão dos latifúndios de soja e milho que estão fazendo desaparecer as pequenas propriedades rurais", explicou Melo.

Além do MPT, a operação contou com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF). (Com informações do UOL).

