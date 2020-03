Bebianno defendeu impeachment de Jair Bolsonaro logo após se filiar ao PSDB

247 - No dia em que se filiou ao PSDB, Gustavo Bebianno, que seria candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, disse que Jair Bolsonaro já merecia sofrer impeachment e pretendia implantar uma ditadura no Brasil. Relembre:247 - Gustavo Bebianno se filiou neste domingo (1º/12) ao PSDB e assumiu a presidência do diretório municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia de filiação contou com a presença do governador tucano João Doria.

De acordo com Bebianno, a democracia está em risco e tudo o que Bolsonaro quer "é um pretexto para a adoção de medidas autoritárias".

Em entrevista ao UOL, o ex-secretário geral da Presidência da República, diz que como presidente do diretório municipal do PSDB no Rio de Janeiro, tem planos mais amplos, em escala nacional.

Bebianno considera um "ato de retrocesso, um absurdo" a perseguição ao jornal Folha de S.Paulo, um fato grave que "abre uma porta até para um pedido de impeachment do presidente, uma vez que ele afronta a liberdade de imprensa defendida pela Constituição".