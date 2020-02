Bebianno sobre Guedes : "Os desarranjos mentais dos Bolsonaro parecem contagiosos"

O ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, atribuiu a declaração de Paulo Guedes condenando as empregadas domésticas que passam férias em Miami, ao contágio pelo convívio com o clã Bolsonaro edit

247 - Ao comentar a frase de Paulo Guedes sobre a alta do dólar, o ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, disse que ficar próximo ao clã Bolsonaro é contagioso.

"Esse negócio de ficar muito próximo à família Bolsonaro é perigoso. Esses desarranjos mentais parecem mais contagiosos que esse vírus chinês", disse Bebianno, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo.

Nesta quarta-feira (12), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quando o dólar era baixo as empregadas domésticas iam passar férias em Miami, o que, segundo ele, era "uma farra danada". Depois do pito nas domésticas, Guedes deu a ordem: "Vai passear no Nordeste".