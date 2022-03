Bela Gil avalia sair candidata a deputada pelo PSOL

Apoie o 247

247 - A chef Bela Gil, filha do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, estuda se vai sair candidata a deputada federal ou estadual pelo PSOL em São Paulo nas eleições de 2022, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Bela Gil diz que a sua principal pauta será a luta pela "democratização da alimentação saudável", bandeira que ela já defende em seus programas de culinária na TV, em livros e na internet.

Bela que é filiada ao PSOL há dois anos disse que tem conversado com amigos políticos como o ex-presidente Lula, Haddad (PT), Boulos (PSOL), as deputadas federais pelo PSOL Talíria Petrone e Sâmia Bonfim, além da ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PC do B). No entanto, deixou claro que ainda não tem nada definido.

