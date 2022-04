Bela Megale anuncia Márcio Macedo como tesoureiro da campanha de Lula; assessoria do ex-presidente nega

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula e o PT definiram, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo, quem será o tesoureiro da campanha presidencial: o ex-deputado federal, ex-tesoureiro do PT e dirigente do partido Márcio Macedo. Procurada pelo Brasil 247, a assessoria do ex-presidente negou: "não tem definição".

Macedo foi deputado federal em 2010 e escolhido como tesoureiro do PT em 2015, após o afastamento e prisão de João Vaccari Neto pela Lava Jato.

Segundo Bela Megale, havia uma indefinição entre o deputado estadual Emídio de Souza e Macedo sobre quem seria o tesoureiro da campanha. Souza, porém, acabou integrando a coordenação da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo paulista. Lula também não queria que o tesoureiro tivesse mandato parlamentar. A opção foi, portanto, por Macedo.

Macedo assumirá uma vaga na Câmara dos Deputados com a cassação do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). Ele poderá se lançar à reeleição. A questão está em aberto.

Procurado pela colunista, Macedo "desconversou" e disse que "a equipe será anunciada depois que a chapa do PT for lançada".

