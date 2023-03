Belém é declarada Espaço Livre de Apartheid em apoio à luta palestina

Apoie o 247

ICL

247 — O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), declarou o município como um “Espaço Livre de Apartheid (ELA)” em solidariedade à causa palestina e à luta contra a ocupação israelense em seu território. A iniciativa foi coroada pelo Festival dos Povos contra o Racismo e o Apartheid, organizado pela Prefeitura de Belém entre 19 e 21 de março, e se juntou a centenas de outros espaços em todo o mundo que denunciam a opressão do povo palestino por Israel.

Durante uma audiência na segunda-feira (21), a representante do Comitê Nacional do Movimento BDS, Rita Ahmed, entregou uma carta da Associação das Autoridades Locais Palestinas, elogiando a Prefeitura de Belém por sua solidariedade. Na mesma data, os povos negro e indígena da Amazônia se reuniram com os palestinos para oficializar a adesão do município como Espaço Livre de Apartheid.

Rita Ahmed, do Movimento Boicote Desinvestimento e Sanções (BDS), que luta para denunciar e obter ações efetivas contra o Apartheid israelense e a contínua opressão do povo palestino, expressou sua felicidade em estar presente no evento e agradeceu ao povo de Belém pelo amor recebido.

O prefeito Edmilson Rodrigues afirmou em seu discurso que a Prefeitura de Belém assume a causa palestina, que considera justa, e que seu governo está ao lado da luta contra a opressão e violência praticadas por Israel e suas corporações aliadas ao colonialismo militarista contra o povo palestino.

A Semana de Luta Contra o Apartheid Israelense segue com atividades por toda a América Latina, incluindo debates, ações diretas, mobilizações simbólicas com arte e cultura, e outras iniciativas que buscam conscientizar sobre as violências praticadas por Israel.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.