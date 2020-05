Belém vai contra entendimento nacional e inclui domésticas como essenciais

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), anunciou hoje que a atividade de empregadas domésticas é considerada essencial durante a pandemia do novo coronavírus edit

247 - O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), anunciou hoje que a atividade de empregadas domésticas é considerada essencial durante a pandemia do novo coronavírus, o que permite que trabalhadores com esta tarefa continuem atuando. A informação é do portal UOL.

Para defender a atuação de domésticas durante a restrição de circulação de pessoas, Zenaldo alega haver "pessoas que precisam, pela necessidade de trabalho essencial, ter alguém em casa".

"Uma médica ou médico, por exemplo, precisa de alguém que ajude em casa", argumentou.

Em âmbito nacional, no entanto, o emprego doméstico não é considerado atividade essencial. A função não está listada na lei federal criada no começo de fevereiro, ainda no início da pandemia (Lei nº 13.979);

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.