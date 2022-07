Belluzzo rebate Bolsonaro: "manifesto não é cartinha, é cartada"

Apoie o 247

247 - Em entrevista à Folha de S. Paulo, neste sábado (30), o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, rebateu as declarações de Bolsonaro, que disse que o manifesto, que já reúne mais de 500 mil assinaturas, incluindo grandes nomes do empresariado, é "uma cartinha".

"Esse manifesto não é cartinha. Eu chamaria de cartada. E ele ainda disse que os banqueiros assinaram por causa do Pix. Eu nunca vi uma besteira tão grande. É uma bobagem, porque o Pix é muito bom para os bancos. Facilita as transações", rebateu.

E acrescenta: "Esse documento é importante do ponto de vista não só do número de signatários, que é muito grande e ainda deve angariar mais assinaturas, mas é, de outra forma, a reprodução daquelas atitudes, dos manifestos que foram escritos naquele período, que ajudaram muito. É importante na formação da convicção das pessoas".

Ao ser questionado sobre as razões que levam nomes que assinam o documento incluir pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, Belluzzo afirma: "A vida social é assim mesmo. As pessoas se dão conta. Muitas pessoas das minhas relações, que votaram no Bolsonaro, agora estão dispostas a não votar mais. Não são poucos. Isso é típico da democracia. Você percebe que cometeu um erro de escolha, um equívoco".

