Benedita da Silva dia que governo Bolsonaro é "racista" e entra na Justiça contra Sérgio Camargo

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira, 14, que o governo Jair Bolsonaro é “racista”. A parlamentar anunciou que vai acionar a Justiça contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por ter publicado, em documento oficial, que o acervo cultural da instituição promove, entre outras coisas, uma “bandidolatria”.

“Como um governo pode publicar uma coisa dessa natureza? Como um governo pode aceitar que o negro e a negra nós somos bandidos? Que a nossa produção cultural, que a nossa condição verbal, oral, estética, tudo isso pertence ao banditismo e que as nossas revoluções foram feitas baseada no marxismo?”, indagou Benedita da Silva.

No dia 30 de junho, ela participou de diligência da Comissão de Cultura da Câmara Federal à Fundação Cultural Palmares (FCP) para averiguar as condições estruturais e de preservação do acervo histórico e institucional da entidade. Benedita denunciou várias vezes arbitrariedades de Sérgio Camargo, como um relatório em que anunciou a exclusão de mais de 8 mil livros da biblioteca da fundação.

