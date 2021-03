Bia Kicis é criticada pela oposição e por aliados do governo por tuíte incitando motim

247 - Durante a primeira sessão que comandou após tuíte em que incitou um motim da Polícia Militar da Bahia e chamar de herói um soldado que atirou em ponto turístico de Salvador, a deputada e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kicis (PSL-DF) foi durante criticada por parlamentares, inclusive por aliados do governo de Bolsonaro.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) foi a primeira a falar e disse que um bolsonarista não tinha legitimidade para presidir a CCJ. “A razão é simples e objetiva. A parlamentar não defende a Constituição, não defende a justiça, não defende a cidadania. Os três pilares que fazem a existência dessa comissão são ofendidos permanentemente pela parlamentar”, enfatizou.

Na sequência, a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirmou que a presidente da CCJ passou “de todos os limites aceitáveis ​​para o presidente a comissão principal da Câmara dos Deputados” e que, ao estimular um motim, tentou capitalizar a insatisfação dos soldados que estão cansados ​​com a falta de condição de trabalho, dos baixos preços, da estrutura autoritária e hierárquica que existem dentro das Polícias Militares.

Margarete Coelho (PP-PI) também criticou a conduta de Bia Kicis. “Presidente, me perdoe mas eu também não vou me poder omitir, mesmo que de uma forma mais sutil, tangenciar o tema do tuíte de vossa Excelência. Realmente não foi o tuíte de uma presidente da Comissão de Constituição e Justiça ”, afirmou.

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) afirmou que ocupar a presidência da CCJ "exige mais cautela, exige mais respeito". "Faço questão de registrar o repúdio a sua postagem", disse..

Diante da reação dos seus pares, Bia Kicis (PSL-DF), preferiu não reagir e permaneceu boa barte da sessão olhando para o seu celular.

