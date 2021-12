Bia Kicis espalha fake news sobre vacina pediátrica da Pfizer

Apoie o 247

247 - A deputada federal Bia Kicis espalhou uma desinformação sobre a vacina pediátrica da Pfizer Covid-19. Em vídeo publicado no Facebook, o neurocientista José Nasser, ao lado da bolsonarista, diz que o imunizante gera uma proteína tóxica, trazendo problemas cardiológicos, câncer, infertilidade e problemas de imunidade. Ele cita o médico negacionista americano Robert Malone.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirma que o mRNA e a referida proteína spike não duram muito tempo no corpo porque as células do ser humano quebram o mRNA e se livram dele alguns dias após a vacinação. O mRNA nunca entra no núcleo da célula. Portanto, ao contrário do que é alegado por Malone, ele não pode alterar ou influenciar nossos genes.

"As vacinas de RNA não são feitas com partículas de patógenos ou patógenos inativados, portanto, não são infecciosas. O RNA não se integra ao genoma do hospedeiro e a fita de RNA da vacina é degradada assim que a proteína é produzida”, diz artigo da Fundação PHG, ligada à Universidade de Cambridge.

