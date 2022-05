Bia Kicis se reúne com político de Portugal xenófobo: brasileiros são "ignorantes" e "não valem meu tempo"

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A deputada bolsonarista Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, se encontrou com políticos do partido português de extrema direita Chega, que já fez declarações xenófobas contra brasileiros.

O encontro ocorreu nesta terça-feira (3) em Lisboa.Em 2020, após um episódio de racismo durante um jogo de futebol, o presidente do Chega, André Ventura, que esteve na reunião com Kicis, disse que “brasileiros são ignorantes” e que “não valia a pena falar com ignorantes”.

O Chega também é acusado de xenofobia por imigrantes brasileiros que tentaram se filiar ao partido. Ex-dirigente da legenda na cidade de Braga, no Porto, a brasileira Cibelli Pinheiro de Almeida acusou dirigentes do Chega, em 2021, de perseguição por eles se recusarem a mantê-la no partido.

Na época, o político português Felipe Melo, que está ao lado de Kicis em um vídeo publicado pela deputada, disse que não seria “uma brasileira” que mandaria nos destinos do Chega de Braga.No vídeo publicado nas suas redes sociais, Kicis ressaltou que o partido “é alinhado” com seus ideais políticos.

Ventura, o presidente do Chega, desejou boa sorte a Jair Bolsonaro nas eleições e disse que espera estreitar relações com o presidente brasileiro.

