Big techs tentam levar bolsonaristas para a comissão de Comunicações da Câmara dos Deputados

Ex-assessor parlamentar que trabalha junto a grandes empresas de tecnologia manifestou preocupação com o colegiado que irá analisar a disseminação de fake news nas redes sociais

247 - Um ex-assessor parlamentar que atualmente trabalha na defesa dos interesses das grandes empresas de tecnologia techs visitou uma série de deputados bolsonaristas, em Brasília, na semana passada. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “ele manifestava preocupação com a nova Comissão de Comunicações”, criada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo a reportagem, o ex-assessor teria dito aos parlamentares que o colegiado irá analisar propostas para combater a disseminação de fake news e desinformação nas redes sociais e que, por isso, “a oposição precisava se organizar para ocupar o máximo de assentos possíveis no colegiado”.

