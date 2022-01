Bivar e Renata Abreu se reúnem para discutir possível ida de Sergio Moro ao União Brasil

Com maior orçamento partidário do Brasil, o União Brasil teria dinheiro em caixa para poder impulsionar desde já a candidatura do ex-juiz edit

247 - O presidente do PSL, Luciano Bivar, e a presidente do Podemos, Renata Abreu, vão se reunir em São Paulo, nesta sexta-feira, 21, para discutir a possível migração do ex-juiz parcial Sergio Moro para o União Brasil — que surge da fusão entre PSL e DEM. O ex-juiz da Lava Jato atualmente está no Podemos, que vive crise interna.

Setores do Podemos não darão prioridade à candidatura de Moro em alguns estados diante de alianças regionais que estão sendo construídas. Renata Abreu está com dificuldades para impulsionar a candidatura do ex-juiz parcial.

Ainda, existem motivos econômicos para Moro ir ao União Brasil. O Podemos terá acesso a um fundo eleitoral de R$ 250 milhões, enquanto o novo partido terá acesso a R$ 1 bilhão, o maior orçamento partidário do País.

Apesar do dinheiro só entrar em agosto, o União Brasil tem dinheiro em caixa para poder impulsionar desde já a candidatura do ex-juiz.

De acordo com o portal O Antagonista, “Bivar, que sempre apoiou a candidatura de Moro, chegou a colocar seu nome para vice na chapa presidencial, mas agora, com a eventual migração do ex-juiz, a vaga poderia ficar com a própria Renata”.

“A presidente do Podemos, porém, prefere disputar o Senado e indicar alguém para a posição, com o aval de Moro. O presidenciável não vê óbice no acordo, desde que a transição seja feita de forma pacífica e com aval de todos”, destaca a reportagem.

“Caso Bivar e Renata cheguem a um consenso, a filiação de Moro ocorreria apenas após a homologação da União pelo TSE, prevista para a primeira semana de fevereiro. E, claro, desde que o ex-juiz tenha garantias de que o partido apoiará sua candidatura à Presidência até o fim”, continua.

Bolsonaro também busca União Brasil

Diante do seu grande orçamento, o União Brasil tem sido buscado também por Bolsonaro e aliados. O senador Flávio Bolsonaro (PL), o ministro Ciro Nogueira (PP) e o deputado Ricardo Barros (PP) falaram com dirigentes do novo partido em busca de apoio a Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

