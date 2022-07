Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos é condenado por calúnia contra cineasta

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o jornalista a 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicial aberto edit

247 - O jornalista bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre, foi condenado nesta quarta-feira, 27, por calúnia contra a cineasta Estela Renner. A decisão é da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O bolsonarista atribuiu à mulher o estímulo ao uso de drogas por crianças, após a diretora de cinema ter defendido a exposição Queermuseum, evento que ocorreu em Porto Alegre (RS) em 2017, tratando de temas LGBT.

Por calúnia, a Justiça do RS, unanimemente, com voto favorável dos três desembargadores, condenou o jornalista a 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicial aberto.

O caso

Em setembro de 2017, no canal Terça Livre, Allan disse:

"Mas, enfim, voltando. Está aqui ó: Maria Farinha Filmes, Estela Renner, Catraquinha. Não estou brincando. Vai lá no site do Instituto Alana e veja com seus próprios olhos: projeto do Catraca Livre para criancinha! Esses filhos da puta que ficam querendo colocar maconha na boca dos jovens. (...) Tudo isso aqui é o que está por trás do Santander Cultural, quando eles fazem zoofilia, pedofilia".

O desembargador Jayme Weingartner Neto ainda lembrou que o blogueiro afirmou que Estela seria financiada por "meios obscuros". "Neste contexto, belicoso, rude, grosseiro, pontuado por palavras de calão, em si injuriosas, dizeres embaralhados, tenho que o querelado insinua, ao menos, que a querelante, (...), em projetos culturais voltados à infância, estaria induzindo ou instigando [o público alvo] ao uso indevido de droga", diz a decisão da Justiça.

Allan dos Santos havia sido absolvido em primeira instância, pela 2ª Vara Criminal de Bento Gonçalves, mas Estela Renner recorreu da decisão. Em setembro de 2021, em outro processo, o blogueiro foi condenado pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar a cineasta em R$ 20 mil.

