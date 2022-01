Blogueiro bolsonarista diz estar sem dinheiro e pede ajuda para encontrar 'advogados voluntários'

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos para evitar um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das fake news, usou sua conta na rede social Telegram para afirmar que está sem dinheiro para pagar advogados e para pedir uma “ajuda voluntária” ao seguidores.

"Por falta de dinheiro para pagar o único advogado que sobrou, preciso encontrar advogados voluntários para tocar os processos em andamento no Brasil. Quem estiver interessado em ajudar, por favor, entre em contato comigo pelo site", postou Santos na rede social, de acordo com a Folha de S. Paulo.

A postagem foi feita na esteira da desmonetização do canal de extrema direita Terça Livre por plataformas como Youtube, Instagram e Facebook no ano passado. Santos tem 121 mil seguidores no Telegram e onde continua disseminando fake news sobre a vacinação contra a Covid-19, além de críticas ao STF e alertas sobre uma suposta "ameaça comunista".

No dia 7 deste mês, Santos se encontrou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-jogador de futebol Rivaldo durante um evento religioso promovido por uma igreja evangélica brasileira em Orlando, na Flórida (EUA). Faria é genro do apresentador e empresário bolsonarista Silvio Santos, dono da rede de televisão SBT.

