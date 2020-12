Blogueiro bolsonarista é condenado a pagar multa por acusação falsa contra Boulos

247 - A Justiça Eleitoral condenou o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio a pagar uma multa de R$ 15 mil por ter divulgado informações falsas a respeito da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), na disputa pela Prefeitura de São Paulo."Verifica-se que se trata de divulgação de fake news capaz de causar irreparáveis danos à honra do então candidato Boulos perante o eleitorado paulistano", diz o juiz na sentença.

O juiz disse ainda que "a proliferação de mentiras não pode ser resguardada no Estado de Direito.", informa a Folha de S.Paulo.

Durante a campanha eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, Eustáquio publicou um vídeo em que acusou Boulos de utilizar "empresas fantasmas" para a produção de vídeos para sua campanha. A acusação foi desmentida e o blogueiro foi obrigado pela Justiça a tirar o vídeo do ar.

O vídeo foi utilizado pelo deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), candidato de Bolsonaro, para atacar Boulos durante um debate eleitoral promovido pela Folha de S.Paulo e o portal de notícias UOL.

Eustáquio é apoiador de Jair Bolsonaro e um dos principais acusados no inquérito das fake news conduzido pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ele é um dos principais organizadores de atos políticos antidemocráticos, que reivindicavam a volta da ditadura, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. Ele se encontra preso em Brasília por ter violado restrições da prisão domiciliar impostas pelo STF.

O conhecimento liberta. Saiba mais