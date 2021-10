Blogueiro bolsonarista Wellington Macedo deixa Papuda e vai para prisão domiciliar

O youtuber estava preso desde o dia 3 de setembro por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de promover atos violentos e antidemocráticos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Raphael Veleda, Metrópoles - O jornalista e youtuber Wellington Macedo, preso no dia 3 de setembro por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de promover atos violentos e antidemocráticos nas manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro, deixou o Complexo Penitenciário da Papuda na madrugada desta sexta-feira (15/10), informou ao Metrópoles sua advogada, Mônica Holanda.

De acordo com ela, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou petição da defesa e autorizou a ida do jornalista para o regime de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE