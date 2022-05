Bloqueio determinado por Moraes encontra pouco mais de R$ 18 mil nas contas do parlamentar

Apoie o 247

ICL

247 - O bloqueio das contas do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, encontrou até o momento pouco mais de R$ 18 mil localizados em um fundo de pensão e na conta salário do parlamentar. Silveira foi beneficiado por um indulto concedido por Jair Bolsonaro após ser condenado pela Corte a uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda dos direitos políticos, por ataques às instituições e à democracia.

De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, “ bloqueio atinge montante localizado em um fundo de investimento do banco BTG (R$ 10.802), registrado como ativo de baixa liquidez, e o valor encontrado na conta salário do parlamentar no Banco do Brasil (R$ 7.299)”.

Na quinta-feira (5), o banco Bradesco informou ao Supremo Tribunal Federal que realizou o bloqueio de R$ 561,45 em uma das contas registradas em nome do deputado bolsonarista. “Outras duas contas em nome do parlamentar estavam com o extrato zerado, registra o documento encaminhado à corte máxima”, destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da primeira condenação, Silveira foi condenado a pagar uma multa de R$ 405 mil por violar as medidas cautelares impostas pela Corte em 27 ocasiões diferentes, o que ocasionou o bloqueio das contas ligadas ao parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE