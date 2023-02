BNDES inicia programa de segurança alimentar e climática com foco no Nordeste

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) vai iniciar um programa que busca aumentar a segurança alimentar de 250 mil famílias na zona rural do Nordeste. O projeto Semeando Resiliência Climática foi aprovado em 2020, mas nunca foi executado pelo governo de Jair Bolsonaro.

O projeto, que tinha previsão de início em 2022, investirá em sistemas de produção agrícola resilientes para mitigar os prejuízos da mudança climática. O projeto tem o objetivo de beneficiar 1 milhão de pessoas, em até quatro estados do Nordeste.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a ex-ministra de Lula e diretora do BNDES, Tereza Campello se encontrou com representantes do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) nesta terça-feira (7) a fim de negociar a captação de recursos para o projeto. O orçamento pode chegar a R$ 202,5 milhões.

