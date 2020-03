Boff: junta de psiquiatras deveria analisar sanidade de Bolsonaro

247 - O teólogo e escritor Leonardo Boff defendeu nesta segunda-feira, 16, que Jair Bolsonaro tenha sua sanidade mental avaliada por psiquiatras. Boff comentou a participação do ex-capitão nas manifestações golpistas desse domingo, 16, expondo milhares de pessoas ao contágio do coronavírus.

"Bolsonaro é incapaz de compadecer-se de ninguém.Vive um mundo paranóico. Deveria uma junta de psiquiatras e médicos analisá-lo a pedido do Parlamento e do STF para ver se é capacitado de governar todo um povo. E interditá-lo para o bem dele e nosso se for o caso", escreveu o teólogo pelo Twitter.

Além de Leonardo Boff, o jurista Miguel Realle Jr também defendeu que Jair Bolsonaro seja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo.

"Seria o caso de submetê-lo a uma junta médica para saber onde o está o juízo dele. O Ministério Público pode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão. Bolsonaro também está sujeito a medidas administrativas e eventualmente criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime", afirmou o jurista (leia mais no Brasil 247).