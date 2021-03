Boletim da FAB minimiza gravidade da pandemia e diz que Covid-19 está em estabilização no Brasil

Boletim do Comando da Aeronáutica afirma que “as curvas de diagnósticos e óbitos registram diminuição" e que a pandemia está em “estabilização” no país. Nesta quinta-feira (11), o Brasil registrou mais de 2 mil mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas edit

247 - Em meio ao recorde de mortes provocadas pela Covid-19, com o Brasil registrando mais de 2 mil vidas perdidas nas últimas 24 horas, o comando da Aeronáutica enviou, na quarta-feira (10) um boletim aos integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB) negando a situação e afirmando que a pandemia está em “estabilização” no país.

De acordo com reportagem do blog da jornalista Bela Megale, de O Globo, o boletim que integra o Plano de Contingência do Comando da Aeronáutica para a Covid-19 relata que “segundo a OPAS/OMS (Organização Panamericana de Saúde), a situação da pandemia no Brasil mostra estabilização”.

Ainda segundo o comando da Aeronáutica, “as curvas de diagnósticos e óbitos registram diminuição, demonstrando a saída do platô para situação de queda” e que “diversos planos de retomada da normalidade e medidas de flexibilização estão sendo adotados nas diversas regiões do país”.

O texto, porém, não corresponde à realidade da pandemia no Brasil e teria causado indignação em alguns integrantes da cúpula da FAB . Atualmente, 19 estados e o Distrito Federal registram uma ocupação dos leitos de UTIs igual ou acima de 80% e muitos munícipios já esgotaram a sua capacidade de atendimento e diversas cidades já estão sem leitos para atender os pacientes. Nesta quinta-feira (11), o Brasil registrou mais de 2 mil mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas.

Segundo a FAB, o Plano de Contingência do Comando da Aeronáutica “foi divulgado equivocadamente, com informações desatualizadas e será republicado em breve com as correções pertinentes”.

