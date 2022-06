Bolsocaro: com inflação alarmante, 55% dos brasileiros deixaram de comprar carne e realizar o tradicional churrasco

Apoie o 247

247 - Pesquisa FSB encomendada pelo banco BTG Pactual mostra que mais da metade dos brasileiros está se privando de fazer o tradicional churrasco devido a alta da inflação. Segundo o estudo, nos últimos três meses, 55% dos entrevistados disseram que deixaram de comprar carne vermelha por causa dos sucessivos aumentos de preço, informa a Revista Fórum.

Até o frango, que era uma alternativa mais barata, também teve que dar adeus à mesa dos brasileiros: 21% deixaram de consumir a proteína.

O combinado de cerveja gelada e almoço fora aos finais de semana então, é um luxo. 60% dos brasileiros declararam que deixaram de consumir refeições fora de casa.

No governo Bolsonaro ingerir legumes virou um luxo. A escalada da inflação atingiu verduras, legumes e frutas. De acordo com a pesquisa, 35% dos entrevistados deixaram de consumir estes alimentos, e 13% não conseguem ingerir nem o básico: arroz e feijão - o que coincide com o índice de pessoas que vivem com insegurança alimentar.

