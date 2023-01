Bolsonarismo está acéfalo, mas não morto, diz Frei Betto, que alerta para a segurança de Lula

Apoie o 247

247 - Uma semana após os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília, o escritor Frei Betto, em entrevista a Guilherme Amado, do Metrópoles, afirmou que o bolsonarismo está "acéfalo", sem uma liderança, mas segue vivo.

Para Betto, Jair Bolsonaro (PL) é o responsável pelo terrorismo visto em Brasília no último dia 8. "Bolsonaro fez promessas de golpe. Esses bolsonaristas acabaram abandonados nos acampamentos em frente aos quartéis e, num ato de desespero, partiram para o terrorismo. Eles se decepcionaram porque o líder se mandou e está confortavelmente em Orlando".

O escritor alertou para a segurança do presidente Lula (PT): "o clima cultural criado por Bolsonaro vai continuar, não em grande proporção, mas em pequenos grupos sectarizados. A segurança do Lula e de outras autoridades precisa ser reforçada. Vão tentar atentados, sem dúvida".

Governo Lula

Frei Betto falou sobre suas impressões acerca do novo governo Lula e disse que o presidente, neste mandato, "está se lixando" para o mercado financeiro. "Eu conversei com o Lula sobre a necessidade de um trabalho de educação política. Eu sempre disse que nos governos anteriores do PT isso não era feito a contento. E deu Bolsonaro. Mas sinto um governo mais progressista do que nos governos anteriores do PT, com preocupação na questão social. Ainda que o governo seja acusado de populista, não importa. Para falar um português popular, penso que desta vez Lula está se lixando para o mercado [financeiro]. Ele só não nomeou todo mundo progressista porque tem que fazer a composição, não tem outro jeito, né? O governo tem duas pernas para assegurar a governabilidade: o Congresso e a organização popular. Quase sempre, priorizou-se exclusivamente o Congresso. Agora vejo Lula atento à organização popular".

