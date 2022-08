Bolsonarismo tem 62 candidaturas das Forças Armadas ao Executivo e Legislativo

Apoie o 247

247 - O grupo de militares eleitos na esteira do bolsonarismo está tentando manter e ampliar o espaço que conquistaram no Congresso Nacional. Segundo a coluna do jornalista Marcelo Godoy, do jornal O Estado de S. Paulo, existem ao menos 62 pré-candidaturas já confirmadas espalhadas por 15 partidos diferentes. O PL - partido de Jair Bolsonaro - é o que concentra o maior número de candidatos egressos das Forças Armadas: 24. Logo em seguida aparece o Republicanos, que atua como uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo e espera eleger 12 militares em quatro Estados e no Distrito Federal no pleito de outubro.

A reportagem destaca, ainda, que “entre os candidatos das Forças Armadas há um notável predomínio de integrantes do Exército, com 80% das candidaturas. Os 20% restantes estão divididos entre a Marinha e a Força Aérea”. A maioria das candidaturas de militares (37) está concentrada no Rio de Janeiro, com dez nomes, São Paulo e Distrito Federal, cada um com nove pré-candidatos confirmados. Em seguida aparecem o Amazonas e o Rio Grande do Sul, cada uma com cinco candidatos à reeleição ou que tentam se eleger pela primeira vez.

A cadeira de deputado federal é a cobiçada pelo maior número de candidatos (37), seguida pela de deputado estadual e distrital, com 20 pretendentes. Há ainda dois candidatos ao Senado, três aos governos estaduais e, por fim, Bolsonaro e o general Braga Netto, que disputam a Presidência e a Vice-Presidência”, destaca o colunista.

Godoy observa que “a presença de militares disputando cadeiras no Parlamento não traz, em si, problemas ao País”, mas ressalta que “o problema pode começar quando esses militares passam a se comportar como membros de um grupo que tem na defesa dos interesses de um estamento a sua principal plataforma, em vez de se diluírem entre os diversos partidos que devem representar a sociedade”.

