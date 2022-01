“Bolsonarismo vai atuar no campo da espionagem e da propaganda”, diz Roberto Moraes

Apoie o 247

247 - O engenheiro Roberto Moraes, em entrevista à TV 247, comentou as revelações do repórter internacional do UOL, Jamil Chade, sobre a intenção do “gabinete do ódio” do clã Bolsonaro de comprar o software de espionagem israelense DarkMatter.

“Os aplicativos podem ser instalados em celulares e computadores -- mesmo desligados”, explicou.

Para Moraes, uma das estratégias bolsonaristas é utilizar a espionagem contra adversários e jornalistas. “Eles têm a capacidade de penetrar nele e de controlar tudo aquilo que é movimentado. Imagina o peso que isso tem na mão dos adversários políticos e dos jornalistas críticos do governo. Imagina a capacidade que isso teria, ou já tem de fazer isso. Um campo é o da espionagem”, disse.

“Uma outra parte é se preparar para a comunicação e o marketing de propaganda”, prosseguiu.

Ele citou o caso do WhatsApp, da Meta, que já se prepara para liberar o envio de mensagens sem um limite, conforme O Globo . Bolsonaro pode se valer disso na campanha para disparar fake news.

Segundo o jornal do Rio, a “nova ferramenta teria a capacidade de expandir o alcance das publicações em grupos, assim como ocorre no Telegram, onde canais chegam a ultrapassar 1 milhão de pessoas”.

>>> Tentativas de comunicação com o Telegram falham e Barroso fala em banir app das eleições

