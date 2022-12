Bolsonarista até agora, bancada evangélica acena para Lula e muda o tom do discurso

Apoie o 247

ICL

247 - Vice-líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado e candidato a chefiar a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, defende que a bancada tenha uma relação de paz e harmonia com o governo Lula, que assume no próximo dia 1º. A posição também é defendida por outros candidatos a presidir a frente, uma das mais fortes do Parlamento. As informações são do portal Metrópoles.

“Não é hora de a gente incentivar mais a divisão no país. O novo governo precisa governar”, diz o senador. Viana já se reuniu duas vezes com interlocutores do PT, em encontros de aproximação. De acordo com ele, desde que o governo não tente articular pautas de costumes que desagradam à bancada evangélica, como legalização das drogas ou do aborto, a relação tende a ser tranquila.

“Deixamos para o novo governo quais são os limites da boa convivência. Respeitando os nossos posicionamentos, não trazendo as questões de comportamento que para nós são caras, haverá paz. Se insistirem com pautas de costumes, nós vamos para a guerra”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.