Bolsonarista Bia Kicis ataca STF e defende aliança com centrão

A deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) atacou o STF, que segundo ela está "esticando a corda". Opina que a aproximação do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro com o centrão é fundamental para que projetos do Palácio do Planalto sejam aprovados no Congresso edit

247 - Em entrevista ao jornalista Gustavo Uribe da Folha de S.Paulo, a deputada Bia Kicis considera que a aliança com os partidos de direita e centro direita do bloco denominado "centrão" é fundamental para tocar os planos do governo Bolsonaro. Ela diz que agora o governo está fazendo política.

A deputada é uma das investigadas no inquérito das fake news. Continua atacando o Supremo Tribunal Federal, que estaria esticando "a corda, de uma forma absurda".

Retirada pelo próprio Bolsonaro do cargo de vice-líder do governo na Câmara, Bia Kicis diz que ficou surpresa mas não magoada. A deputada reafirma sua total fidelidade ao governo de extrema direita de Bolsonaro, dizendo-se "200% fiel ao governo".

Questionada se ao romper com o PSL Bolsonaro teria traído o partido, Bia Kicis afirmou: "O PSL é um partido rachado, do qual o presidente saiu. Então, ele não pertence ao PSL. Mas uma parte do PSL permaneceu fiel ao presidente. Eu não entendo que o presidente esteja traindo absolutamente ninguém. Eu acho que essa aproximação com o chamado centrão e com os demais partidos é fundamental para que os projetos do governo andem. O que o governo está fazendo agora é política. A política como ela é feita em qualquer lugar do mundo".

Kicis, investigada no processo das fake news, ataca a alta corte do país, dizendo que o STF está agindo totalmente fora da atribuição constitucional que lhes foi concedida pela Constituição, interferindo nos outros Poderes e perseguindo aliados de Jair Bolsonaro.

Segundo ela, o povo não confia no Supremo Tribunal Federal.

Leia a íntegra.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.