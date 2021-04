Bolsonarista Eduardo Girão se lança candidato à presidência da CPI do Genocídio

O senador se diz independente, mas foi autor do requerimento para criação da segunda CPI, para investigar governadores e prefeitos, como pretendia Bolsonaro edit

Revista Fórum - Eduardo Girão (Podemos-CE), integrante da ala bolsonarista do Senado, anunciou que decidiu lançar sua candidatura à presidência da CPI do Genocídio.

Portanto, deverá haver disputa pelo comando da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a conduta do governo Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus.

“Sou candidato a presidente da CPI. Espero que prevaleça a tradição do autor do pedido à frente da comissão. Designarei um relator que investigue com independência e isenção a União assim como verbas federais enviadas a estados e municípios. É o que a sociedade espera e merece”, postou Girão em uma rede social.

