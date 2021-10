Bolsonarista Filipe Martins é absolvido de acusação de racismo

O caso ocorreu em uma sessão no dia 24 de março deste ano quando o assessor da presidência apareceu na TV Senado edit

Carta Capital - O assessor especial da Presidência Filipe Martins foi absolvido nesta sexta-feira 15, pelo juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, da acusação de racismo por gestos feitos durante uma sessão do Senado.

Em sua decisão, o magistrado afirmou que o Ministério Público Federal adotou uma “interpretação” sobre a conduta adotada pelo assessor, mas apontou não existirem outros elementos para corroborar a acusação.

Na denúncia, a Procuradoria da República no Distrito Federal diz que Martins fez gesto ligado a racistas de supremacia branca e que o assessor publicou em redes sociais ideias, emblemas e símbolos relacionados a símbolos fascistas e de extrema direita, o que demonstraria seu conhecimento do significado do seu gesto.

