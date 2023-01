Bolsonarista foge pela janela para não ser preso pela PF

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista goiano Raif Jibran Filho, um dos oito alvos da operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (20), pulou do segundo andar, pela janela, e fugiu ao ser abordado em sua residência. As informações são do jornal O Globo.

Sócio-administrador de um restaurante em Alto Paraíso de Goiás, Raif Jibran Filho é um dos oito alvos de mandados de prisão preventiva. Ele é suspeito de financiar atos golpistas.

De acordo com boletim da PF, cinco dos oito investigados na operação já foram presos: Renan da Silva Sena, Ramiro dos Caminhoneiros, Randolfo Antonio Dias e Soraia Bacciotti. O quinto preso ainda não foi identificado.

Se condenados, os bolsonaristas podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

