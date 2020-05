Bolsonarista, governador de Roraima é o 3º do país a contrair coronavírus

247 - Forte apoiador de Jair Bolsonaro, especialmente durante a pandemia, o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), testou positivo para coronavírus. Ele informou nesta segunda-feira (18) ter sentido sintomas leves. Denarium já defendeu o fim da quarentena e em março apoiou a campanha “O Brasil não pode parar”, do governo federal.

“Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, amanheci sintomático, um pouquinho de febre, um pouquinho de tosse, uns sintomas leves e testei positivo no Covid-19, no coronavírus”, disse o governador em vídeo divulgado pelo governo. Ele disse ainda que seguirá trabalhando de casa e que cumprirá quarentena.

Em março, quando apoiou Bolsonaro pelo fim do isolamento social, ele disse que “o Brasil não pode parar, temos contas para pagar”. No início deste mês, defendeu a abertura do comércio com regras específicas, sob a alegação de risco de recessão econômica.

Antes dele, os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), testaram positivo para Covid-19.

