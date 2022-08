Bolsonarista Luciano Hang, que defendeu um golpe de Estado, disse pensar em deixar o Brasil se Lula for eleito

"Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou o Aeroporto Internacional de São Paulo", postou o bolsonarista no grupo que defendeu o golpe edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan, disse que poderá ir embora do Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no pleito de outubro. A afirmação consta da troca de mensagens do grupo de WhatsApp “Empresários & Política”, em que um grupo de donos de empresas que apoiam Jair Bolsonaro (PL) defenderam abertamente um golpe de Estado caso ele não seja reeleito.

“Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou o Aeroporto Internacional de São Paulo”, escreveu Hang no dia 24 de abril, de acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. Em maio, ele voltou a se posicionar da mesma maneira.

“Parabéns, Afrânio, por você estar do lado certo e ter a coragem de mostrar que empresário não deve ficar atrás da moita. Este ano será guerra derradeira, onde [sic] todos teremos que lutar pelo futuro [do] nosso país. Tirar a bunda da cadeira, pedir votos e mostrar que temos duas saídas: Bolsonaro ou [o] aeroporto internacional mais próximo”, postou Hang.

A postagem foi dirigida para o empresário Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu, apoiador declarado de Jair Bolsonaro.

