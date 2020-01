Bolsonarista participante do BBB e ex-jogador humilha e tira a roupa de torcedor adversário

247 - Circula nas redes sociais desde a noite desta terça-feira (21) um vídeo em que Hadson Nery, participante da atual versão do programa Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo, e apoiador de Jair Bolsonaro, faz tortura psicológica e humilha um torcedor de um time rival. Hadson chegou a jogar pelo Corinthians.

Nery obriga o torcedor a ajoelhar e pedir desculpas por algo que ele teria feito. Depois ele rasga a camisa que o homem veste e o obriga a tirar o short. “Se vocês não tiveram coragem de fazer, Bola e Júnior, eu rasgo, olha aqui”, afirma Nery, citando nomes que estariam envolvidos em sua vingança.

Em 2018, Nery foi denunciado pela ex-mulher por causa de violência, conforme registrado no sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.