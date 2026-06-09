Bolsonaristas acompanham com preocupação delação de Daniel Vorcaro e temem impactos na campanha eleitoral

247 - Bolsonaristas intensificaram nos últimos dias a busca por informações sobre a nova proposta de colaboração premiada do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. De acordo com informações publicadas pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a movimentação ganhou força após a defesa do empresário encaminhar novos anexos à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) na semana passada.

O principal objetivo de aliados do senador Flávio Bolsonaro é compreender os possíveis desdobramentos políticos e eleitorais do avanço das negociações envolvendo a delação. A preocupação se concentra especialmente nos reflexos que eventuais revelações possam causar no cenário da próxima disputa presidencial.

Segundo a publicação, um dos temas que despertam maior interesse entre integrantes do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro é o financiamento do filme “Dark Horse”, produção que aborda a trajetória política do ex-chefe do Executivo. O assunto integra o conjunto de informações apresentadas por Vorcaro no âmbito da nova proposta de delação.

A articulação de bolsonaristas inclui tentativas de obter detalhes junto ao advogado Sérgio Leonardo, responsável pela defesa de Daniel Vorcaro. O advogado passou a ser alvo de consultas e contatos de pessoas interessadas em entender o conteúdo dos novos documentos entregues às autoridades.

Conforme relatado pela coluna de Bela Megale, Vorcaro apresentou informações sobre negociações relacionadas a um aporte de R$ 60 milhões destinado ao projeto cinematográfico. O empresário também teria detalhado o percurso dos recursos até o fundo Havengate Development Fund LP, administrado por Paulo Calixto, advogado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Apesar das informações fornecidas pelo empresário, a avaliação da Polícia Federal é de que o material apresentado não trouxe fatos considerados significativamente novos em relação ao que já era conhecido pelos investigadores. Ainda segundo a reportagem, Vorcaro não apresentou provas que confirmassem a utilização dos recursos para custear efetivamente a produção do filme.

A repercussão do caso ocorre em um momento de atenção redobrada no campo político, especialmente entre aliados de Jair Bolsonaro, que monitoram potenciais impactos jurídicos e eleitorais decorrentes do avanço das investigações e de eventuais acordos de colaboração firmados junto às autoridades.