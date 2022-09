Bolsonaristas acusam Fachin de 'provocação' por decisão de restringir acesso a armas

Segundo aliados, Bolsonaro ficou extremamente irritado com determinações do STF que restringiram acesso a armas edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) viram como provocação as decisões do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspenderam decretos de armas às vésperas do feriado de 7 de Setembro.

Os jornalistas Marianna Holanda e Matheus Teixeira apontam em reportagem na Folha de .Paulo que integrantes do governo disseram reservadamente que, ao tomar as decisões judiciais, Fachin inflama e provoca o ocupante do Palácio do Planalto a fazer discursos radicais no 7 de Setembro, o que pode aprofundar a crise entre o governo e o Judiciário.

A decisão de Fachin nesta segunda-feira (5) deixou Bolsonaro bastante irritado, segundo relatos. Entre outros pontos, Fachin determinou restrições sobre o número de armas e munições que podem ser obtidas por CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), sob o argumento de aumento do risco de violência política na campanha eleitoral. Os CACs são base de apoio de Bolsonaro e foram beneficiados pelos decretos armamentistas do governo.

O ministro do STF atendeu aos pedidos de forma liminar (provisória e urgente) em três ações, duas do PSB e uma do PT, contra trechos de decretos e portarias do governo que flexibilizavam o acesso a armas.

