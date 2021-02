Bolsonaristas alegam existência de 'caixa-preta' para justificar intervenção na Petrobrás

Apoiadores e aliados de Jair Bolsonaro estão utilizando as redes sociais para divulgar a tese da existência de uma suposta caixa-preta para justificar a intervenção que colocou o general Joaquim Silva e Luna na presidência da estatal edit

247 - Após Jair Bolsonaro trocar o comando da Petrobrás, tirando Roberto Castello Branco e colocando o general Joaquim Silva e Luna na presidência da petroleira, apoiadores e aliados estão utilizando a tese da existência de uma caixa-preta para justificar a intervenção na estatal.

Segundo reportagem do blog Capital, de O Globo, o ex-senador Magno Malta usou o Youtube para publicar um vídeo defendendo a intervenção e para afirmar que o militar, desconhecido pelo setor de óleo e gás, irá abrir a “caixa-preta” da Petrobrás que segundo ele, “pertence aos caminhoneiros”.

“Essa caixa-preta será aberta. Esse general é duro, é preparadíssimo, é gestor, é honesto e sabe que a Petrobras pertence aos brasileiros. A Petrobras pertence aos caminhoneiros”, diz Malta no vídeo. A tese é a mesma utilizada em diversos perfis bolsonaristas para defender a mudança na estatal. No sábado (20), Bolsonaro já havia falado que os impostos sobre combustíveis constituem uma “caixa-preta”

No sábado, o presidente disse que os impostos sobre combustíveis são uma “caixa-preta”. Nesta segunda-feira, ele também disse querer “de números concretos do que acontece lá, bem como a política salarial dos seus presidentes e diretores. Os dados e informações, porém, são públicos e são disponibilizados no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.