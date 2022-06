Bolsonaristas apresentam PEC para impedir contingenciamento de verbas da Defesa

Enquanto todas as outras áreas da administração pública são afetadas, como Educação e Saúde, bolsonaristas querem isentar as Forças Armadas do contingenciamento edit

247 - Parlamentares alinhados com Jair Bolsonaro (PL) apresentaram, na última semana, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para barrar o contingenciamento das verbas da Defesa por dez anos, de acordo com a coluna do Guilherme Amado no Metrópoles.

A proposta de Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) e outros deputados bolsonaristas pretende que as Forças Armadas não sejam afetadas pelo contingenciamento quando gastarem com "projetos estratégicos" ou reservarem recursos em seus fundos.

Ainda segundo a coluna, ficaria a cargo dos próprios comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica a definição do que seria "estratégico".

O contingenciamento de gastos, atualmente, atinge todas as áreas da administração pública, inclusive Educação e Saúde.

