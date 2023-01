Bolsonaristas atacam Exército por oferecer ajuda humanitária aos Yanomamis

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas de extrema direita foram às redes sociais do Exército para atacar as ações humanitárias realizadas pela instituição para levar ajuda ao povo Yanomami. A última publicação da corporação no Twitter, nesta segunda-feira (23), que mostra a missão de apoio às ações interministeriais em Roraima, rendeu uma enxurrada de protestos e ironias de bolsonaristas golpistas. Três fotos foram publicadas com ações na Terra Indígena.

“Sempre pronta para distribuir cesta básica, pintar meio fio e roçar capim, meus parabéns!”, escreveu um.

“Serviços de ONGs? E a pátria Amada nada né? Quero vê quando virar Venezuela e não ter nada para entregar”, esbraveja outro internauta.

Nossa tropa do @cma_exercito

está atuando na missão de apoio às ações interministeriais para atendimento às comunidades da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Saiba mais: https://t.co/tgK35xXg0V#BraçoForte#MãoAmiga pic.twitter.com/ishPRWwKSy — Exército Brasileiro 🇧🇷 (@exercitooficial) January 24, 2023

Entre os comentários de ódio ainda há espaço para reproduzirem a mentira que prosperou em alguns grupos de que os indígenas não seriam brasileiros, mas sim venezuelanos.

"Ajudem mesmo este povo sofrido que veio fugido da Venezuela pois poderiam ser Brasileiros e não estamos longe disso", fala uma internauta. "Yanomamis Venezuelanos!!!pra deixar bem claro!!!", "anuncia" outro usuário do Twitter.

Há também quem ironize a fome dos yanomamis porque, em uma foto do post, aparecem crianças ajudando a descarregar a aeronave. "Lindos os meninos! Saudáveis em pleno vigor!", questiona uma bolsonarista.

