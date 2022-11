Bolsonaristas atiram contra policiais que tentavam desobstruir estradas no Pará, assista

Uma das crianças presentes no cenário de guerra passou mal, foi socorrida por agentes de segurança e já recebeu alta médica; um policial foi ferido por radicais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram alvos de pedradas e tiros de bolsonaristas que obstruíam a rodovia BR-163, em Novo Progresso-PA, durante atos golpistas que contestam a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um vídeo registrado por um dos terroristas bolsonaristas presente no local mostra carros da PRF fugindo da rodovia enquanto são alvejados por diversos disparos e arremessos de pedras e cadeiras. Havia, inclusive, crianças passando mal no local. As imagens viralizaram nas redes nesta segunda-feira (7).

"Fugiram, arregaram, aqui é Novo Progresso, filhos da p***", gritava um dos bolsonaristas no vídeo.

Em nota, a PRF informa que uma das crianças foi socorrida por agentes de segurança e já recebeu alta médica. Além disso, um policial rodoviário federal foi ferido por manifestantes.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.