"Bolsonaristas atiraram um míssil no pé", diz Pedro Serrano

247 - O jurista e professor da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, disse em entrevista à TV 247, que o ataque de Roberto Jefferson contra policiais é fruto do movimento reacionário comandando pelo bolsonarismo.

"O que acontece no País é produto da natureza desse movimento político que é o bolsonarismo. Não é um movimento conservardor que busca manter as instituições. É o reacionarismo. É disruptivo. Tem uma proposta revolucionária, mas não no sentido de criar o novo, mas de voltar ao um passado imaginário", analisou o jurista.

No entanto, o jurista destaca que a ação deste domingo de um aliado de primeiro hora de Jair Bolsonaro foi "um míssil no pé"

"Quando ele [Roberto Jefferson] ataca o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo ou o TSE estão buscando questionar as eleições. A impressão que tenho é que escapou do controle. Não era para jogar granada em polícias e, com isso, acho que eles atiraram um míssel no pé", frisou.

Ainda segundo Pedro Serrano, a campanha do ex-presidente Lula deve denunciar fortemente para ampliar a margem de rejeição de Bolsonaro.

"A frente democrática tem que repetir isso a semana toda mostrar as fotos dele com Bolsonaro, que era uma espécie de coordenador de sua campanha e que Bolsonaro é diretamente responsável", destacou.

