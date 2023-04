Bolsonaristas avaliam que julgamento de Trump deverá prejudicar imagem de Bolsonaro junto ao eleitorado

Apoie o 247

247 - Aliados e interlocutores de Jair Bolsonaro (PL) avaliam que o julgamento do ex-presidente estadunidense Donald Trump poderá resultar em prejuízos à imagem do ex-mandatário brasileiro junto ao eleitorado de centro, uma vez que ambos são próximos.

De acordo com a coluna da jornalista Mariana Carneiro, do jornal O Estado de São Paulo, esta parcela do eleitorado pode identificar um traço comum dos dois: ambos deixaram o cargo com pendências não resolvidas na Justiça”.

Bolsonaro irá depor à Polícia Federal nesta quarta-feira (5) no âmbito do inquérito que apura as tentativas feitas por ele para se apoderar de joias sauditas avaliadas em cerca de R$ 18 milhões que haviam sido introduzidas ilegalmente no Brasil por membros de uma comitiva oficial.

Na terça-feira (4), Trump se tornou réu em função do escândalo envolvendo o pagamento de suborno para evitar que casos extraconjugais que manteve com atriz de filmes adultos Stormy Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougal fossem revelados, o que prejudicaria sua campanha eleitoral em 2016.

