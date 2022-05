Bolsonaristas cobram fidelidade de Castro, que recebe políticos do PL após declaração sobre não criticar Lula

Aliados de Jair Bolsonaro não querem concessões. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, terá de amenizar a situação com bolsonaristas edit

247 - Alguns dos principais interlocutores de Jair Bolsonaro (PL) criticaram a declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que, apesar de se dizer apoiador do atual governo, afirmou que “não vai criticar Lula”. Segundo a jornalista Juliana Dal Piva, do Uol, as críticas foram internas, sobretudo em grupos de mensagens.

De acordo com a colunista, as pessoas mais próximas de Bolsonaro não querem concessões. “É preciso que os que se apresentam como aliados do presidente e, desejam seu apoio durante a eleição, o defendam e estejam com ele incondicionalmente. No bolsonarismo, a disputa de 2022 é vista como uma espécie de guerra”, afirmou a jornalista, lembrando que o próprio Bolsonaro disse, em março, que a corrida eleitoral era como uma "luta do bem contra o mal".

Ainda, segundo Dal Piva, Castro agora terá de amenizar a situação criada pela declaração. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Castro vai receber para jantar os deputados e prefeitos do PL para “afagar o presidente para mobilizar a tropa no estado de Bolsonaro”.

Dal Piva destacou que, no ano passado, Castro foi aconselhado a descolar sua imagem da de Bolsonaro, mas que isso ficou difícil com a filiação do presidente ao PL.

“Há também uma avaliação de integrantes do PL de que uma tentativa de Castro de descolar a imagem de Bolsonaro pode ser mal vista pelo eleitor bolsonarista que poderia migrar para outro candidato da centro-direita. O governador correria o risco de perder o eleitor que vota em Bolsonaro sem conseguir atingir outros do centro e da esquerda”, conclui a jornalista.

