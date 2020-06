“Bolsonaristas estão fazendo um ataque à civilização”, diz escritor

Ricardo Lísias escreveu o “Diário da catástrofe brasileira', livro em que analisa o dia a dia do governo de Jair Bolsonaro edit

247 - Em entrevista para a Época, o escritor Ricardo Lísias, que lançou recentemente o “Diário da catástrofe brasileira', livro em que analisa o dia a dia do governo de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que “não deu tempo de pegar a saída” do ex-ministro Sergio Moro. Mas reforçou que ele “é um ator” - “um péssimo ator”.

“Ele se comporta como uma espécie de Batman de Curitiba. Eu achei uma série de coincidências, na fala, na maneira de agir, de argumentar. A operação Lava-jato tem esse nome porque começou em um lava-jato. Mas o que pouca gente sabe é que umas das sagas mais importantes do Batman também começa em um lava-jato”, afirmou.

“A forma como o Batman é constituído, a questão das provas serem relativas, a ideia de fazer uma justiça que está na cabeça dele. E o Batman também é um performer, mas um pouco atrapalhado também”, reforçou. Para ele, Moro “foi usado para levar ao poder um grupo político que ele acabou favorecendo”.

Perguntado sobre se o ex-juiz vai conseguir se desvincular do governo, Lísias disse que “Sergio Moro está “contaminado” por tudo que aconteceu. Estive estudando decisões dele antes da Lava-jato, e há ações punitivistas, que beiram o extremismo. E ele não consegue se encaixar fora do governo. Como o Mandetta também, por exemplo”.

O escritor ainda falou sobre a família Bolsonaro. “Essas pessoas são nazistas, ou já estão flertando com um sistema ideológico, de poder, que não é muito diferente. Não é só o Bolsonaro que governa o Brasil: é governado por ele, pelos três filhos e por um guru”, disse.

“Essas pessoas estavam se articulando há bastante tempo. Há um caráter de negação do mal desse governo até agora, até hoje as pessoas continuam negando”, ressaltou. “Há um gabinete, um grupo de pessoas que faz calúnias e difamações contra outras, basicamente. O ministro Alexandre de Moraes leu algumas dessas ameaças em uma das últimas sessões, contra ele, o Toffoli, filhos dos ministros. Mas isso é só metade. Há mensagens racistas lá. Contra mulheres, contra gays. Eles passam mensagens sobre matar pessoas. Estão fazendo ataque à civilização. Há uma negação até agora do caráter real desse governo”, lembrou.

“Uma pessoa desse nível não é simplesmente eleita”, disse o escritor.

